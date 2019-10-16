ريفالدو: راموس أفضل مدافع إسباني في التاريخ

استبعد نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو عودة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة إلى صفوف المنتخب الإسباني لكرة القدم بعد اعتزاله اللعب الدولي عقب كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال ريفالدو: "عودة بيكيه لصفوف المنتخب الإسباني ستكون حلا رائعا لمشاكل الدفاع، ولكنه ترك الفريق بالفعل. أرى أنه من الصعب أن يعود لصفوف الفريق خاصة في ظل الوضع السياسي الراهن" في إشارة إلى محاولات إقليم كتالونيا الذي ينتمي إليه نادي برشلونة للانفصال عن إسبانيا.

وأشار ريفالدو إلى أنه يعتبر سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد "أفضل مدافع إسباني على مدار التاريخ".

وقال: "بالطبع، كان هناك الكثير من المدافعين العظماء في الماضي لكن راموس يستحق كل التقدير بعد ما قدمه وما فاز به من بطولات".

وكان راموس انفرد مؤخرا بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخب الإسباني.

وعن مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة والريال في 26 أكتوبر الحالي، والتي تحوم الشكوك حاليا حول إقامتها في هذا الموعد بسبب الوضع الراهن في كتالونيا، قال ريفالدو إنه يعتقد بأن إيرنستو

فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يجب أن يمنح بعض نجومه الأساسيين راحة خلال مباراته أمام إيبار يوم السبت المقبل ليكون اللاعبون على اتم الاستعداد لمباراة الكلاسيكو.

وأوضح ريفالدو: "برشلونة لديه العديد من اللاعبين في صفوفه وهو ما يكفي ليمنح عددا من اللاعبين راحة قبل المباراة أمام ريال مدريد. سنرى ما إذا كان فالفيردي لديه نفس الرأي".

وأضاف: "بطولة الدوري طويلة للغاية، وحان الوقت لمنح الفرص إلى الآخرين للمشاركة في المباريات".