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عالم

سفير السودان الجديد في بريطانيا: حريصون على تطوير العلاقات

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:48 م
جريدة الدستور
ا.ش.ا
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قدم السفير محمد عبد الله إدريس، أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بقصر بكنجهام اليوم الأربعاء، مؤكدًا على حرصه للعمل من أجل تطوير العلاقات بين السودان والمملكة والتي تمتد بجذورها عبر تاريخ طويل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية، أن سفير السودان نقل للملكة اليزابيث، تحيات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، معبرا عن سعادته بمناسبة قبول أوراق اعتماده.

وتناول السفير السوداني، خلال اللقاء، شواغل قيادة البلاد الملحة في هذه المرحلة، والتي تتمثل في الحرص على تحقيق السلام والوفاق بين أبناء السودان، وتسوية الأوضاع الناجمة من النزاعات، وإيجاد حلول عاجلة للمشكلات الاقتصادية، وتحسين واقع حياة الإنسان السوداني.


وقال السفير السوداني إن القيادة الجديدة في بلاده تدرك عمق الصداقة بين السودان وبريطانيا، وتحرص على استدامتها، معربا عن ثقته بأن ملكة المملكة المتحدة، وحكومتها يضعون في الاعتبار مقتضيات هذه العلاقات المتميزة.

وأضاف أنه كسفير للسودان في لندن، وتحت رعاية الملكة وتعاون حكومتها، سوف لن يدخر وسعًا في العمل بكل جد وإخلاص من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى أفضل الأحوال الممكنة خدمة لمصلحة البلدين.

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