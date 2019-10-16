تراجع مبيعات السيارات في أوروبا

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الـ9 من العام الحالي بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي الصادرة اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي أقل من 11.8 مليون سيارة.



ومن بين الأسواق الـ5 الكبرى في الاتحاد كانت السوق الألمانية هي الوحيدة التي سجلت زيادة في المبيعات خلال الأشهر الـ9 الأولى وبنسبة 2.5% سنويا، في حين تراجعت المبيعات في إسبانيا بنسبة 4.7% وفي بريطانيا بنسبة 2.5% وفي إيطاليا بنسبة 1.6% وفي فرنسا 1.3% سنويا.



في الوقت نفسه أشارت البيانات إلى ارتفاع المبيعات خلال سبتمبر الماضي بنسبة 14.5% سنويا، لكن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي قلل من أهمية هذه الزيادة السنوية خلال الشهر الماضي على أساس أن المبيعات في سبتمبر من العام الماضي كانت قد "تراجعت بشدة" بسبب بدء تطبيق المعايير البيئية الأوروبية الجديدة على السيارات.



وبلغت حصة مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات من سوق الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي 24.3% وهي حصتها نفسها خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتظل الشركة الأولى من حيث الحصة السوقية في أوروبا.



وفي المركز الثاني جاءت مجموعة "بي.إس.أيه" الفرنسية التي تنتج سيارات "بيجو" و"ستروين" بحصة قدرها 16.4% ثم "رينو" الفرنسية بحصة قدرها 10.6%، وفي المركز الرابع جاءت مجموعة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية بحصة قدرها 6.8% و"بي.إم.دبليو"،6.3% و"دايملر" 6.2% من السوق.