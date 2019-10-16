أحمد موسى لـ البابا تواضروس: أشكرك بلسان كل المصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البابا تواضروس الثاني تحدث مع رئيس البرلمان الأوروبي عن الصورة الحقيقية لمصر.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن البابا تواضروس الثاني تحدث مع رئيس البرلمان الأوروبي عن ثورة 30 يونيو وجرائم الإخوان الإرهابيين.



ووجه مقدم برنامج "على مسئوليتي"، رسالة "شكر" لقداسة البابا تواضروس الثاني، قائلًا: "بشكرك بلسان كل المصريين لأنك نقلت رسالة حقيقية واضحة عن مصر".