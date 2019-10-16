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20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا لحرس الحدود
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:46 م
ا.ش.اطباعة
أعلن المدير الفني لنادي الإسماعيلي مودراج بيتش، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة حرس الحدود ضمن الجولة الرابعة بالدوري العام.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدى – محمد فوزي.
خط الدفاع: باهر المحمدى – أسامة إبراهيم – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن.
خط الوسط: همام طارق – محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد الضرف – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمود عبدالله – أحمد مدبولى.
خط الهجوم: محمد الشامى – محمد حمدى زكى – بنسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدى – محمد فوزي.
خط الدفاع: باهر المحمدى – أسامة إبراهيم – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن.
خط الوسط: همام طارق – محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد الضرف – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمود عبدالله – أحمد مدبولى.
خط الهجوم: محمد الشامى – محمد حمدى زكى – بنسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم.