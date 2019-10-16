20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا لحرس الحدود

أعلن المدير الفني لنادي الإسماعيلي مودراج بيتش، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة حرس الحدود ضمن الجولة الرابعة بالدوري العام.



وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدى – محمد فوزي.

خط الدفاع: باهر المحمدى – أسامة إبراهيم – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن.

خط الوسط: همام طارق – محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد الضرف – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمود عبدالله – أحمد مدبولى.

خط الهجوم: محمد الشامى – محمد حمدى زكى – بنسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم.