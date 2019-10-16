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رياضة

ريفالدو يشيد بأنسو فاتي في الاستعداد ليورو 2020

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:35 م
جريدة الدستور
وكالات
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راهن أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو على جناج برشلونة الصاعد وصاحب السبعة عشر عامًا أنسو فاتي ليصبح نجم منتخب إسبانيا في المستقبل.

وكان فاتي قد حصل على الجنسية الإسبانية منذ أيام، ليصبح من حق المنتخب الإسباني ضمه في أي وقت، بعدما تم حل قضية جواز السفر، والتي كادت تبعده عن برشلونة.

وبعدما تم استبعاده لقائمة منتخب تحت 21 عامًا هو في سن 17 عامًا فقط، توقع الكثيرون أنه سينضم إلى المنتخب الأول في السنوات القليلة المقبلة.

وعلى نفس هذا الخط، قال نجم برشلونة السابق وأسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو، إن أنسو فاتي يستطيع اللعب لمنتخب إسبانيا الأول في الوقت الحالي.

وأضاف: "أراهن على قدرته على تمثيل منتخب إسبانيا حاليًا، هو يمتلك الموهبة الكبيرة بالإضافة إلى شخصية ناضجة وقدرة على اللعب مع من هم أكبر منه بسنوات"

وتابع: "في كأس الأمم الأوروبية 2020 سيكون لديه القدرة على المشاركة لاروخا، سيكون عنصرًا مهمًا في الخط الأمامي لمنتخب إسبانيا المشارك في اليورو"

يذكر أن إسبانيا قد خرجت من دور الستة عشر خلال النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية، والتي أقيمت في 2016 واستضافتها فرنسا.

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