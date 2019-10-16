تغيرات في صفوف المنتخب السعودي بعد موقعة فلسطين

يدرس الجهاز الفني لمنتخب السعودية لكرة القدم إجراء بعض التغيرات في مراكز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر والاستعانة بخدمات البعض ممن لم يشاركوا، للانضمام إلي الأخضر الذي ينافس حاليا ضمن تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس الأمم الآسيوية ومونديال كأس آسيا.



وحصد المنتخب السعودي 5 نقاط فقط من 3 مباريات خاضها، عقب تعادله مع منتخب فلسطين في الموقعة التي استضافها ملعب فيصل الحسيني شمال مدينة القدس العربية



ويتربع علي قمة المجموعة الرابعة منتخب أوزبكستان الذي فاز مؤخرا علي سنغافورة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في حين تأتي فلسطين بالمرتبة الثالثة لحصوله علي 4 نقاط من 3 مباريات، بالرغم من امكانياتهم المتواضعة وظروف الاحتلال والحرب.