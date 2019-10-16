الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الموافق 17 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

«الأمم المتحدة»: العمال فى قطر يتعرضون لحرارة قاتلة.. و74% منهم أصيبوا بجفاف

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
طباعة
أجرت الأمم المتحدة دراسة حول أوضاع العمالة فى إنشاءات كأس العالم ٢٠٢٢، وموقع آخر فى قطر كشفت عن أن ثلث العاملين يعانون من ارتفاع شديد فى درجات الحرارة تتجاوز ٣٨ درجة مئوية فى أثناء مناوباتهم، ما يعرضهم لأزمات صحية ومخاطر عديدة.
واستندت الدراسة إلى استطلاعات أجرتها على ١٢٥ عاملًا فى استاد كأس العالم المزمعة إقامته فى قطر، أو موقع آخر فى البلاد، وتبين تعرضهم جميعًا إلى أزمات صحية مختلفة.
وذكرت الدراسة أن الذين يعملون فى الشمس فى قطر مُعرضون لخطر كبير من الإجهاد الحرارى والذى يبدأ الساعة العاشرة صباحًا، ووجدت أن أكثر من ٤٠٪ من العمال قد تعرضوا للجفاف فى نهاية أيام العمل، وهو رقم ارتفع إلى ٧٤٪ بين عمال فى مواقع أخرى، مشيرة إلى أن الحصول على مياه الشرب أفضل الاستراتيجيات الأكثر فاعلية للحد من مخاطر الإجهاد الحرارى.
وقال نيكولاس ماكجيهان، مدير شركة Fair Square Projects، وهى منظمة تُجرى أبحاثًا عن العمال المهاجرين بالدول الخليجية: إن الدراسة الأممية إدانة دامغة لفشل قطر فى حماية العمال الأجانب، مضيفًا: «على الرغم من هذه النتائج الواضحة قللت منظمة العمل الدولية منها، وفشلت فى المطالبة بإصلاحات عاجلة من السلطات القطرية».
وقال عامل من كينيا: «عملت فى موقع بناء لمدة عامين، وأحيانًا لا تهتم هذه الشركات.. يقولون فقط: اذهبوا للعمل فى الشمس.. حاولنا أن نشتكى لكنهم يقولون: إذا لم تعمل، فلن تحصل على راتب، ولن تحصل على تذكرة سفر إلى بلدك ولن نقدم لك الطعام».
وأوصت الدراسة بحظر ساعات العمل فى الصيف، ووضع خطط إلزامية للتخفيف من الإجهاد الحرارى لجميع الشركات وإجراء فحوصات صحية سنوية للعمال.
وقال حوتان همايونبور، رئيس منظمة العمل الدولية فى الدوحة: «إننا نعمل مع الحكومة لترجمة توصيات هذه الدراسة إلى تشريعات تحسن ظروف عمل العمال، ولتعزيز الممارسات الجيدة التى تم تحديدها».
وتأتى الدراسة بعد أسبوع من دعوة منظمة «هيومن رايتس ووتش» قطر إلى التحقيق العاجل والإعلان عن الأسباب الأساسية لوفيات العمال المهاجرين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يشكو عبدالله السعيد لـ"فيفا" مجددًا

منذ يوم

ميسى يرفض وجود صلاح فى صفوف برشلونة

منذ يوم

فتح الله جولن يفضح مخطط أردوغان لتدمير تركيا

منذ حوالي 11 ساعة

بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية وسقوط الأمطار الأيام المقبلة

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقة فيلم "موانا".. صور

"التموين" تكشف حقيقة حذف مليون و100 ألف مواطن

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

"أمطار رعدية".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

المشروبات السكرية تزيد الوزن أكثر من الحلويات

5 أخطاء تجنبها أثناء خسارة الوزن

احذر 8 عادات غذائية تعرضك للسمنة

اعراض مرض الالتهاب السحائي عند الاطفال

الرئيس نيوز

خبراء لـ"الرئيس نيوز": هل تغيّر القمة الروسية الأفريقية موقف "سد النهضة"؟

بالصور.. مصرع 30 معتمرًا وإصابة 5 في حادث بالسعودية

القبض على سائح أثناء محاولته تسلق "هرم خوفو"

الصحة: بروتوكول مع "الوطنية للانتخابات" لدعم المبادرات الرئاسية

منوعات

نيزك ملتهب يحول ليل الصين إلى نهار

المروحيات الأردنية تساهم في إخماد حرائق لبنان

الرصاص يخفض معدلات الذكاء لدى الأطفال ويهدد حياتهم

حوادث المواصلات تكبد ألمانيا مليارات الدولارات

كشكول

طلاب مطروح يزينون معاهد الأزهر برسومات للاحتفال بنصر أكتوبر

"صديق "يصل مقر أمانة جامعة الأزهر بأسيوط لمباشرة أعماله

"أعمال مسرحية" و"ندوات صحية" ضمن قافلة جامعة المنيا لـ"ريحانة"

بالصور.. انطلاق بطولة "كأس الشهيد" لكليات جامعة المنيا

إسلام سياسي

تعرّف على "العموري" الوسيط النفطي لتنظيم داعش

تعرّف على حصيلة الإشتباكات بين قوات "قسد" والعدوان التركي

لضيق المكان...الصوفية تلغى إحتفالات «جمع الجموع» بمولد البدوى

إخوة الدم.. كيف بدأت العلاقات الإيرانية الإخوانية؟


زيت وسكر

“الفلاحين” تكشف حجم البطاطس المزروعة خلال الموسم المقبل

تحصين 35 ألف حيوان ضد طاعون المجترات الصغيرة

ضبط  17 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة  في 25 محافظة 

تعرف على الآثار الجانبية لعملية تصغير الثدي عند الرجال

مقالات الرأي
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
منى رجب
من فضلك وأشكرك.. مصطلحات راقية افتقدناها
صفوت البياضي
بين الانفعال والمبادرة فجوة كبيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الباشا التركى والدرس الأمريكى
المزيد

الثقافة

"المهن الموسيقية" تتابع الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة

انطلاق مهرجان مسرحي في نواكشوط بدعم إماراتي

"التواصل الفعال متعدد الأطراف".. محاضرة بثقافة المنوفية (صور)

"جدارية عن نصر أكتوبر".. ورشة بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك