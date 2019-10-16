«الأمم المتحدة»: العمال فى قطر يتعرضون لحرارة قاتلة.. و74% منهم أصيبوا بجفاف

أجرت الأمم المتحدة دراسة حول أوضاع العمالة فى إنشاءات كأس العالم ٢٠٢٢، وموقع آخر فى قطر كشفت عن أن ثلث العاملين يعانون من ارتفاع شديد فى درجات الحرارة تتجاوز ٣٨ درجة مئوية فى أثناء مناوباتهم، ما يعرضهم لأزمات صحية ومخاطر عديدة.

واستندت الدراسة إلى استطلاعات أجرتها على ١٢٥ عاملًا فى استاد كأس العالم المزمعة إقامته فى قطر، أو موقع آخر فى البلاد، وتبين تعرضهم جميعًا إلى أزمات صحية مختلفة.

وذكرت الدراسة أن الذين يعملون فى الشمس فى قطر مُعرضون لخطر كبير من الإجهاد الحرارى والذى يبدأ الساعة العاشرة صباحًا، ووجدت أن أكثر من ٤٠٪ من العمال قد تعرضوا للجفاف فى نهاية أيام العمل، وهو رقم ارتفع إلى ٧٤٪ بين عمال فى مواقع أخرى، مشيرة إلى أن الحصول على مياه الشرب أفضل الاستراتيجيات الأكثر فاعلية للحد من مخاطر الإجهاد الحرارى.

وقال نيكولاس ماكجيهان، مدير شركة Fair Square Projects، وهى منظمة تُجرى أبحاثًا عن العمال المهاجرين بالدول الخليجية: إن الدراسة الأممية إدانة دامغة لفشل قطر فى حماية العمال الأجانب، مضيفًا: «على الرغم من هذه النتائج الواضحة قللت منظمة العمل الدولية منها، وفشلت فى المطالبة بإصلاحات عاجلة من السلطات القطرية».

وقال عامل من كينيا: «عملت فى موقع بناء لمدة عامين، وأحيانًا لا تهتم هذه الشركات.. يقولون فقط: اذهبوا للعمل فى الشمس.. حاولنا أن نشتكى لكنهم يقولون: إذا لم تعمل، فلن تحصل على راتب، ولن تحصل على تذكرة سفر إلى بلدك ولن نقدم لك الطعام».

وأوصت الدراسة بحظر ساعات العمل فى الصيف، ووضع خطط إلزامية للتخفيف من الإجهاد الحرارى لجميع الشركات وإجراء فحوصات صحية سنوية للعمال.

وقال حوتان همايونبور، رئيس منظمة العمل الدولية فى الدوحة: «إننا نعمل مع الحكومة لترجمة توصيات هذه الدراسة إلى تشريعات تحسن ظروف عمل العمال، ولتعزيز الممارسات الجيدة التى تم تحديدها».

وتأتى الدراسة بعد أسبوع من دعوة منظمة «هيومن رايتس ووتش» قطر إلى التحقيق العاجل والإعلان عن الأسباب الأساسية لوفيات العمال المهاجرين.

