أسعار الفاكهة اليوم.. "التفاح المصرى" بـ12 جنيهًا للكيلو

استقرت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم، حيث شهدت حالة من الثبات وتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 7 و11 جنيهات، والتفاح المصري ما بين 8 و12 جنيهات، والكانتلوب ما بين 3 و7 جنيهات.





وبلغ سعر الرمان 7 جنيهات للكيلو، والبطيخ من 4 حتى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا، وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 4 و5 جنيهات للكيلو، والعنب البناتي الأحمر من 4 إلى 6 جنيهات، وعنب كرمسن من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.



