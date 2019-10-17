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رياضة

"رونالدو" يحقق أرباحا بالملايين بطريقة بسيطة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:08 ص
جريدة الدستور
محمد عبدالنبي
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حصل النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو "الدون" نجم يوفنتوس الإيطالي "السيدة العجوز" لكرة القدم، على إيرادات مالية ضخمة من خلال نشر إعلانات على صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أكثر من أي أحد في العالم.

وقالت صحيفة "لاجازيتا" الرياضية، إن بناءً على معطيات وتحليلات الجهات المختصة، فإن "رونالدو" حصل على 44.1 مليون يورو مقابل نشر 49 إعلانا تجاريا عبر صفحته خلال آخر 12 شهرًا، أي أنه جنى بالمتوسط من المنشور الواحد 900 ألف يورو.

جاء من بعده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثاني في الإيرادات، بلغت "21.2 مليون يورو، وحصل عليها من 36 إعلانا تجاريًا، القيمة الوسطية 590 ألف يورو لكل منشور.

بينما شغلت عارضة أزياء أمريكية تدعى "كيندال جينر"، على المركز الثالث برصيد 14.4 مليون يورو.

ودخل ديفيد بيكهام، نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا السابق، والبرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، نادي العشرة الأوائل بأرصدة مميزة.

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