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ابنة أصالة تثير الجدل حول انفصال والدتها عن طارق العريان

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:45 م
ابنة أصالة
ابنة أصالة
رباب الأهواني
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شاركت "شام" ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو لها، من خلال خاصية الأستوري.

وزاد هذا الفيديو من الشكوك حول انفصال والدتها أصالة عن المخرج طارق العريان.

وعلقت شام على الفيديو قائلة: "الراجل اللي بيحسس الست إنّها ملكة هو بيكون ملك، والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل".

ويبدو أن الغموض الممزوج بالحزن يسيطر على حياة الفنانة أصالة هذه الأيام، ففي خطوة غير متوقعة حذفت المطربة السورية كل صور زوجها المخرج طارق العريان، من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورددت بعض المصادر القريبة من أصالة أنها بالفعل تمر بخلافات زوجية تتكتم على تفاصيلها، وربما ينتهي الأمر ىبقرار الانفصال.

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