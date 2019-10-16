ترامب: حزب العمال الكردستانى أسوأ من داعش

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لم يفاجئه.



وأضاف في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، أن حزب العمال الكردستاني، الخصم الأساسي لنظام أردوغان، أسوأ من تنظيم داعش الإرهابي.



وأوضح ترامب أنه إذا كانت روسيا تساعد في حماية الأكراد فهذا شيء جيد وليس سيئًا، معربًا عن أمله بأن تسوي سوريا وتركيا الموقف فيما بينهما.



نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقه على الحملة العسكرية التي تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، أن الأكراد "ليسوا ملائكة"، وأن الولايات المتحدة "دفعت لهم الكثير" ليشاركوا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن بلاده ستواجه العملية التركية تلك بفرض مزيد من العقوبات.



وكانت الولايات المتحدة أبرز الداعمين لقوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، والتي قاتلت تنظيم داعش ونجحت في استعادة الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا، كما أنها تعتقل الآن نحو 12 ألفًا من عناصر داعش وعائلاتهم.