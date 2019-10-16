فولكس فاجن تطرح موديلات "كروس أوفر" بكثافة فى أمريكا

تعمل شركة فولكس فاجن على التوسع داخل السوق الأمريكية برفع عدد موديلاتها المطروحة من فئات كروس أوفر وSUV العائلية، التي تحظى بشعبية جارفة داخل الولايات المتحدة.



ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن شركة فولكس فاجن سبق أن كشفت عن النسخة الجديدة من طراز Atlas Cross Sport، المخصص للطرح بأمريكا.



وقال الموقع: إن Atlas Cross Sport لن تكون السيارة الوحيدة التي ستطرحها فولكس فاجن بالسوق الأمريكية من سياراتها الضخمة قبل نهاية 2019، فوفقًا لتصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لفولكس فاجن بالولايات المتحدة "سكوت كيوف"، فإن شركته تستعد لطرح مزيد من السيارات العائلية للسوق الأمريكية قريبًا.



وقال "سكوت" في تصريحاته: إن سيارتين جديدتين من هذه الفئة ستقوم فولكس فاجن بطرحهما قبل نهاية العام وستكونان في حجمهما أقل بقليل من حجم طراز Tiguan.



ويعلم المسئولين بشركة فولكس فاجن مدى النجاح الذي تحققه السيارات من فئات SUV وكروس أوفر بالسوق الأمريكية، وذلك على مستوى المبيعات.



ووفقًا لموقع "موتور وان"، فإن نسبة المبيعات الإجمالية لسيارات فولكس فاجن في أمريكا، تمثل مبيعات السيارات الكروس أوفر والـ SUV نسبة 52% منها.