طبيب تجميل: البعض لديه هوس تقليد المشاهير.. يحتاجون لتأهيل نفسي

قال الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة الحروق والتجميل بطب الأزهر، إن الناس خلال الوقت الحالي أصبحت تعاني من انسحاق ذاتي، وموضة وصرعه لتقليد المشاهير في عمليات التجميل.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن هناك حالات تحتاج إلى تأهيل نفسي لتفهم عمليات التجميل لدى بعض الحالات.



وتابع: هناك دواعي لجراحة التجميل وغير المنقذة للحياة والضرورية ومنها "فتحة الأنف"، والتي تزيد عن زاوية العين، فقبل الجراحة لا بد أن يكون توافق بين رغبة المريض والإجراء الذي سيقوم به، وبين إمكانيات العلم.



وأكد أن هناك قواعد علمية تحكم عمليات التجميل، وبعدها يجب مناقشة الموضوع بصورة مطولة وبعيدا عن أي دعاية إعلانية ويتم التأكد بأنه ليس لديه دافع نفسي للجراحة.

