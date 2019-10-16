بيرجوزار كوريل ترد على تهديدات شقيقتها لها.. صور

يستعد الفنان التركي خالد أرغنش، الشهير عربيًا باسم السلطان سليمان، في مسلسل "حريم السلطان"، وزوجته النجمة التركية بيرجوزار كوريل الشهيرة عربيًا باسم القاضية فريدة في مسلسل "القبضاي"، لاستقبال مولودهما الثاني.



ونُشر صور لهما خلال مغادرتهما للمستشفى وذلك للاطمئنان على جنينهما الذي وصل عمره الشهر الرابع، في منطقة "نيشان".



وكان خالد أرغنش، قد كشف في تصريحات صحفية عن جنس مولوده حيث أنهما ينتظران مولود ذكر.



من ناحية أخرى، كانت بيرجوزار، قد تلقت تهديدات من شقيقتها زينب كوريل، التي تقيم في أمريكا، بعد إعلان الأخيرة أنها تعمل في البيوت وفي تنزه الكلاب، بعد قطع شقيقتها بيرجوزار الإعانات المادية لها بسبب سوء سلوكها، وعلقت بيرجوزار للمرة الأولى على هذه التصريحات قائلة: "نحن نحترم جميع اختيارات وحياة كل أفراد العائلة.. ما نشرته هذا اختيارها ونحن نحترمه".



