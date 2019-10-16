خبير استثمار: نحتاج إلى تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي

قال محسن عادل، خبير الاقتصاد والاستثمار: إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لواشنطن ولقاءه مدير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لها أهمية كبيرة وتأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.



وأضاف "عادل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى: إن المرحلة الثانية في التعاون مع صندوق النقد الدولي تُعزز فرص القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.



وأوضح خبير الاقتصاد والاستثمار: إن الإصلاح الهيكلي أحد أهداف التعاون مع صندوق النقد الدولي في المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد الكثير من الإجراءات الاقتصادية لبدء الإصلاحات الهيكلية.



واستكمل: أن الفترة المقبلة تحتاج لتنويع مصادر التمويل الخاصة بالضمان الاجتماعي.

