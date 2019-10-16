ترودو: الانتخابات لحظة محورية

اعترف زعيم الحزب الليبرالي الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، بأن حزب المحافظين قد يفوز في الانتخابات التي تجري الإثنين المقبل، واصفًا الانتخابات القادمة "باللحظة المحورية" التي قد تكون لها عواقب على الأجيال القادمة.



وناشد ترودو، المحاط بـ 29 مرشحًا من كيبيك في حملة في حديقة مونتريال النباتية اليوم الأربعاء، ناخبي كيبيك دعم حزبه وانتخاب حكومة تقدمية بدلا من "معارضة تقدمية".



يأتي ذلك في إطار محاولات حزب الليبراليين التغلب على الدعم المتزايد للحزب الديمقراطي الجديد وحزب الكتلة الكيبيكية من خلال القول إن التصويت لهذه الأحزاب يمكن أن يساعد في انتخاب حكومة محافظين من خلال خسارة الليبراليين لهذه الأصوات.



وقال رئيس الوزراء: "نحن نعلم أن حزب المحافظين يدير واحدة من أكثر الحملات القذرة بناء على معلومات مضللة رأيناها في هذا البلد". "وليس من المستغرب أنهم لا يريدون أن يشاركوا من يمولون هجماتهم على الكنديين، وعلى الأطراف الأخرى وعلى المعركة الأكثر أهمية في جيلنا، مكافحة تغير المناخ".



وحذر ترودو الكنديين من أن حكومة المحافظين ستكون "مؤلمة حقا" في الحرب ضد تغير المناخ. ووصف ترودو الانتخابات القادمة بأنها "لحظة محورية"، واختيار الكنديين يوم الإثنين المقبل قد تكون له عواقب على الأجيال القادمة.

