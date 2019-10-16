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مصر

وزير الخزانة الأمريكي: الإسكان الاجتماعي في مصر إنجاز مبهر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:16 م
ستيفين منوشين وزير
ستيفين منوشين وزير الخزانة الأمريكي
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أعرب ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، عن سعادته بالتعاون المتنامي مع مصر، ووصف ما حققته مصر في مشروعات الإسكان الاجتماعي بـ"الإنجاز المبهر".

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكى، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن.

وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات الإيجابية التي أجراها خلال زيارته للولايات المتحدة مع المسئولين فى الإدارة الأمريكية والكونجرس، وفى مقدمتهم نائب الرئيس مايك بنس، وهى اللقاءات التى عكست التطور الإيجابي الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية تحت قيادة الزعيمين السيسى وترامب. وأعرب مدبولى عن تطلع مصر لتعزيز علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، سواء على المستوى الثنائي من خلال زيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر، أو على صعيد التنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية، لا سيما بعد ما أظهرته مباحثات أمس مع نائب الرئيس من تقارب وجهات النظر فيما يخص إدانة العدوان التركى على الأراضى السورية.

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، استعرضت وزيرة الاستثمار نتائج اللقاء الذى أجراه رئيس الوزراء مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC، ومجالات التعاون التى تم الاتفاق على تفعيلها فيما يخص النقل، وتحلية المياه، والربط الكهربائي مع إفريقيا.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود التى تقوم بها الولايات المتحدة لاحتواء العواقب السلبية للعدوان التركى على الأراضى السورية، والعقوبات التى أعلنتها وزارة الخزانة ضد تركيا.

وفى هذا الصدد، أعاد مدبولي تأكيد إدانة مصر القوية للعدوان التركى، والمطالبة بالانسحاب الفورى للقوات التركية من الأراضى السورية.

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