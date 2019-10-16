ملك المغرب يعفو عن الصحفية هاجر الريسوني

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن الصحفية هاجر الريسوني التي أدينت بالسجن عاما واحدا بسبب "الإجهاض" و"إقامة علاقة خارج إطار الزواج"، بحسب ما أفاد مصدر حكومي الأربعاء.

وأكد المصدر أن قرار العفو يشمل أيضا خطيبها المحكوم عليه كذلك بالسجن سنة، وطبيبها الذي حكم عليه بالسجن عامين.

ويرتقب أن يغادروا السجن في غضون الساعات القليلة المقبلة، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أن هذا العفو شمل أيضا ممرضا ومساعدة الطبيب اللذين حكم عليهما بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

وأوضح بيان لوزارة العدل المغربية أن العفو الملكي يندرج "في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما للملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".

وأثار الحكم على هاجر الريسوني 28 عاما والملاحقين معها في 30 سبتمبر صدمة واستياء في المغرب، فضلا عن الجدل حول الحريات الفردية والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.

وشدد المصدر الحكومي على أن القرار الملكي "لا يتدخل في النقاش" الذي أثارته هذه القضية.

وقال إنه "نقاش سيادي أطلقه مواطنون مغاربة حول تطور مجتمعهم" معربا عن "أسفه لتدخل أطراف أجنبية مثل بعض المنظمات ووسائل الإعلام ومثقفين في هذا النقاش".