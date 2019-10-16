حبس عاطل سرق مشغولات ذهبية من منزل بالخليفة

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، سرقة أحد المساكن بدائرة قسم الخليفة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مجموعة من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكنه، من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لديه معلومات جنائية مسجلة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.