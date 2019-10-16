النيابة تطلب التحريات في مقتل شاب على يد صديقه بالمرج

طلبت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة مقتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى المرج، كما أمرت بتشريح ودفن جثة المجنى عليه، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه عقب ورود إخطار لمباحث العاصمة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج باستقباله شابا " خ.م" 29 سنة، جثة هامدة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام صديقه بقتله، باستكمال الفحص وبإجراء المناظرة للجثة تبين وجود طعنات متفرقة بالجسد، بالإضافة لوجود سحجات متفرقة وأن الوفاة نتيجة الطعن بسلاح أبيض.