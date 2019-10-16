الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الموافق 17 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

نادي القضاة يهنئ رئيس المحكمة الدستورية باليوبيل الذهبي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:02 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي القضاة، بزيارة المستشار رئيس مجلس إدارة نادي القضاة وأعضاء مجلس الإدارة، المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا الموقر لتهنئته باليوبيل الذهبي لمرور خمسين عاما على إنشائها.

وقدم المستشار رئيس المحكمة الدستورية، درع المحكمة للمستشار رئيس نادي قضاة مصر، تقديرا لدور نادي القضاة الكبير في توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء والنيابة العامة، ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يقترب من الدكة فى لقاء مان يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. تأجيل مباراة ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لرضوى الشربيني (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل انتقام أهالى "قتيل تلبانة" من سيدة فى الدقهلية

ads

الصور

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقة فيلم "موانا".. صور

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

4 مجهولي النسب في شوارع قنا.. أحدهم جثة متحللة

الأهلي يشكو عبدالله السعيد لـ"فيفا" مجددًا

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

المشروبات السكرية تزيد الوزن أكثر من الحلويات

5 أخطاء تجنبها أثناء خسارة الوزن

احذر 8 عادات غذائية تعرضك للسمنة

مفعول جديد لعقار قديم ينقذ حياة مئات الآلاف من ضحايا الحوادث

الرئيس نيوز

وزير الخزانة الأمريكى: مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مصر "إنجاز مبهر"

"جيروزاليم بوست": تركيا تستخدم دبابات طورتها إسرائيل في حربها على سوريا

تقرير دولي: مصر من أسرع 10 وجهات سياحية نموا في العالم

مصر تستضيف ثاني اجتماعات البرلمان الليبي بحضور 90 نائبا

منوعات

الرصاص يخفض معدلات الذكاء لدى الأطفال ويهدد حياتهم

حوادث المواصلات تكبد ألمانيا مليارات الدولارات

سويسرا تعيد طائرات بومباردييه للخدمة

"الفلبين" تطالب بحذف مشهد من فيلم "أبو مينابل"

كشكول

"خليل" يتابع الاختبارات الشفوية للمتقدمين لوظيفة معلم مساعد بالوادى

انفوجراف.. 7 معلومات عن مادة التفكير النقدي بجامعة القاهرة

رئيس جامعة الأزهر يشارك في اجتماع مجلس طب بنين الأزهر بالقاهرة

لأول مرة.. الفيوم الأزهرية تبدأ استخدام السبورة الضوئية والأجهزة الحاسوبية بالمعاهد

إسلام سياسي

تعرّف على "العموري" الوسيط النفطي لتنظيم داعش

تعرّف على حصيلة الإشتباكات بين قوات "قسد" والعدوان التركي

لضيق المكان...الصوفية تلغى إحتفالات «جمع الجموع» بمولد البدوى

إخوة الدم.. كيف بدأت العلاقات الإيرانية الإخوانية؟


زيت وسكر

خريطة أسعار السلع بالأسواق

أسعار الفاكهة بنهاية 16-10-2019

قصة سيدة وضعت مولودها بعد سن السبعين!

أسماء الفائزين بوحدات المشروع القومى للإسكان بالغربية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القس إبراهيم سعيد.. البنّاء الحكيم
القس. رفعت فكرى
السعادة والثقة بالنفس
ثروت الخرباوي
إن الإخوان إذا دخلوا دولة أفسدوها
ماجد حبته
الرئيس التونسى.. ورجس الإخوان
المزيد

الثقافة

ثقافة المنوفية تناقش دور الأمهات في تربية الأبناء

ندوة دينية للتوعية للأطفال ثقافة الأقصر

"رسم من وحى الخيال للأطفال" بثقافة قنا

9 معلومات عن أمير الشعراء أحمد شوقي

صفحتنا ع الفيس بوك