نادي القضاة يهنئ رئيس المحكمة الدستورية باليوبيل الذهبي

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي القضاة، بزيارة المستشار رئيس مجلس إدارة نادي القضاة وأعضاء مجلس الإدارة، المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا الموقر لتهنئته باليوبيل الذهبي لمرور خمسين عاما على إنشائها.





وقدم المستشار رئيس المحكمة الدستورية، درع المحكمة للمستشار رئيس نادي قضاة مصر، تقديرا لدور نادي القضاة الكبير في توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء والنيابة العامة، ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله.