خالد صديق يكشف تطورات مشروع "روضة السيدة"

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه جرى تسكين 580 أسرة بروض السيدة "تل العقارب" سابقا، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ خلال شهرين.



وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المساكن التي تم بناؤها مبهرة، مؤكدا أن الدولة قامت بمجهود كبير للقضاء على العشوائيات.



وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ومحافظ القاهرة تفقدوا اليوم مساكن المرحلة الأولى بروضة السيدة لمتابعة تسكين الأسر، مشيرا إلى أنه جرى تطوير منطقة "تل العقارب" لتصبح "روضة السيدة" مزارا سياحيا على غرار شارع المعز.

