هنيدي ونجوم عرب في فيديو ترويجي لموسم الرياض.. فيديو

نشرت السعودية فيديو ترويجي عن موسم الرياض السياحي الذي يقام في المملكة، وظهر في الفيديو عدد من النجوم العرب منهم الفنان المصري محمد هنيدي، الذي قال لجمهوره في الفيديو "انتظرونا في موسم الرياض".

وكان المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن تحطيم موسم الرياض للارقام القياسية من حيث الحضور في اليوم الثالث للمهرجان.

يذكر أن الموسم بدأ يوم 11 أكتوبر، ويشمل 3 آلاف فاعلية ترفيهية مختلفة، ويستمر موسم الرياض حتى منتصف ديسمبر.

