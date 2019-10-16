جروس مديرًا فنيا للأهلي للمرة الثالثة

أعلن فريق الأهلي السعودي، تعيين السويسري كريستيان جروس مديرا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم الكروي الجاري 2019 – 2020 ليكون خليفًا للكرواتي برانكو إيفانوفيتش الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج غير المرضية.



وأعلن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد الصائغ، حصوله على توقيع جروس الذي قاد الفريق في ولايتين من قبل أن يرحل لتدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ويحقق معهم الكثير من النجاحات خلال مسيرته مع النادي الأبيض قبل أن يتم الاستغناء عنه من قبل الإدارة لينتهي به المطاف في الأهلي.