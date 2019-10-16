جبروت امرأة.. سيدة تُجبر شابًا على تعذيب شقيقه حتى الموت

شهدت قرية البانة بمحافظة الدقهلية، واقعة غريبة من نوعها بعد قيام سيدة بإجبار شاب على تعذيب شقيقه حتى الموت وذلك بدعوى اتهامه بسرقة خاتم ذهبي.



وعرض برنامج "حديث المساء"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، تفاصيل الواقعة والتي جاء فيها أنه تم تداول مقطع فيديو لتعذيب شاب يبلغ من العمر 19 عامًا على يد شقيقه، وذلك بتحريض من امرأة لاتهامه بسرقة خاتم ذهبي وبعدها تم العثور على جثة الشاب.



وأضاف البرنامج، أنه تم القبض على السيدة واتضح أن الشابين هما شقيقان ويعملان لديها، كما تم القبض على 35 شابا من أهالي القرية وذلك في اتهامهم بحرق منزل السيدة.



وكشف البرنامج، عن تفاصيل التحقيقات والتي كشفت عن أن الشابين فقيران ويعملان على "توكتوك"، وأن السيدة استغلت فقرهما وكانت ترسلهما في مشاوير خاصة لها، وفي يوم الإثنين الماضي تصادف وجود الشابين في منزلها وقت سرقة خاتمها فشكت فيهما وأحضرت 4 بلطجية قاموا بتعذيبهما وبعدها تم تجريد الأخ الأكبر من ملابسه وطلبت منه ضرب شقيقه حتى لا يكون مصيرهما الموت، وقامت بتصوير الفيديو حتى يتم إلصاق التهمة بشقيقه.



وأضاف أن الأخ الأكبر هرب من الشباك وشقيقه توفي على يد هذه السيدة وبعدها قامت بنقله للمستشفى وأخذت تقريرا أنه توفي عن طريق جرعة زائدة من المخدرات والأستروكس.



وأوضح مراسل البرنامج، أن هذه السيدة مطلقة، وعُرف عنها بأنها سلكت طريق الحرام والاتجار غير المشروع، وتتعامل مع الناس بوحشية.



كما أكد البرنامج، أنه بعد انتشار حقيقة تعذيب الشاب، قام جميع الأهالي بإحراق منزلها وذلك حتى يتم التخلص منها.



