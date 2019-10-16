إصابة سيدتين في حادث سير بمنطقة فيصل

أصيبت سيدتان بكدمات وكسور بعدما صدمتهما سيارة ملاكي أثناء عبورهما الطريق بشارع الشرقاوي بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا من أهالي شارع الشرقاوي بمنطقة فيصل تفيد وقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وتبين أنه أثناء عبور فتاتين الطريق صدمتهما سيارة ملاكي، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.