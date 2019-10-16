الموت يفجع الفنان العالمي محمد كريم

أعلن الفنان محمد كريم، وفاة عمّه الدكتور عصام خضر.



وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي الأستاذ الدكتور عصام خضر، أستاذ الباطنة وأمراض الكلى بكلية طب عين شمس، يقام العزاء الليلة، بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.. لا أراكم الله مكروهًا في عزيز".



يُذكر أن محمد كريم شارك في بطولة الفيلم الأمريكي A score to settle، أمام النجم العالمي نيكولاس كيدج.

