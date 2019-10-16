محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقة فيلم "موانا".. صور

احتفل محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة الفيلم الشهير "موانا".



واختار محمد صلاح، الظهور بملابس شخصية "ماوي" وسيفه الخاص بطل الفيلم، بينما ارتدت ابنته مكة ملابس "موانا"، بطلة الفيلم وصاحبة الأسطورة.



وعلق صلاح على الصور التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قائلًا: "أنا ماوي، أحضر لك موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".



وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابعيه الذي هنأوه على عيد ميلادها وتمنوا لها أعواما سعيدة.

