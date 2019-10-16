إطلاق "عايشين بخيرها" في القطاعين الحكومي والخاص

تدشن شركة بيبسيكو مصر العالمية يوم السبت 26 أكتوبر، مبادرة "عايشين بخيرها " بالشراكة بين بيبسيكو وهيئة "كير" كممثلين للقطاع الخاص، ووزارة التضامن الاجتماعي كممثل عن القطاع الحكومي.



يهدف برنامج "عايشين بخيرها" إلى تحقيق الأمن الغذائي في الدول النامية من خلال تمكين صغار المزارعين في مصر من الحصول علي الموارد اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية وبالتالي زيادة العائد المادي، وتحسين حياتهم، إضافة إلى تمكين المرأة الريفية في القطاع الزراعي وتحسين الصحة الغذائية مما يعود بالنفع علي الأسرة والمجتمع ككل.