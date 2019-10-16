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رياضة

شوقي غريب: درسنا منافسي المنتخب الأوليمبي في كأس أفريقيا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:37 م
شوقي غريب
شوقي غريب
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يواصل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم وجهازه المعاون تجميع المعلومات الخاصة بالمنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للشباب (تحت 23 عاما) التي تستضيفها مصر الشهر المقبل وهي المؤهلة في الوقت نفسه لأولمبياد طوكيو 2020 خاصة المنتخبات التي تقع في مجموعة مصر وهي مالي والكاميرون وغانا.

وقال غريب في تصريحات اليوم الأربعاء - إن "متابعات الجهاز الفني للمنافسين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ بداية التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر شهر نوفمبر المقبل، حيث أننا تابعنا المنتخبات التي تأهلت فعليا باعتبارها أبرز المرشحين".

وأكد غريب، أنه رغم قوة وشراسة المنافسين إلا أن ثقته كبيرة في لاعبي المنتخب الأوليمبي وقدرتهم على الظهور بشكل مشرف يرضي الملايين من عشاق كرة القدم المصرية وأنه لمس في المعسكر الأخير تصميم جميع اللاعبين على تحقيق الإنجاز.

ونجح الجهاز الفني في تجميع بيانات مكثفة وعدد من المباريات يقوم جميع أفراد الجهاز الفني بدراستها جيدا والتعرف على نقاط القوة والضعف في كل فريق وأبرز العناصر المميزة التي يجب فرض رقابة مشددة عليها.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي يوم 28 أكتوبر الجاري عن قائمة الـ21 لاعبا التي ستشارك في البطولة التي تستضيفها أرض الكنانة في الفترة من 8 إلى 22 من شهر نوفمبر المقبل، والمقرر إقامتها على ملعبي القاهرة والسلام.

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