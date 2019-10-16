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محافظات

محافظ دمياط تبحث الموقف الراهن لعمارات الإسكان الاقتصادي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:35 م
جريدة الدستور
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بحثت محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، مع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى الموقف الراهن لعمارات الإسكان الاقتصادي والصناعي والأولى بالرعاية بحضور مديري الشئون المالية والإدارية، ومديري مديريتى المالية والإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى إدارات الميزانية والتخطيط والشئون القانونية وخدمة المواطنين والتفتيش المالى والإدارى والتخطيط العمرانى بالديوان العام.

واستعرض المشاركون -خلال الاجتماع- الموقف التنفيذى لعمارات الإسكان والقرارات الصادرة من لجنة صندوق الإسكان، ووجهت المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بإجراء حصر شامل لكافة الوحدات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وإجراء دراسة لتحديد الأولويات والمستحقين.

ووجهت المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج برصد الوضع الراهن في عمارات السكن الاقتصادى في المدينة والبالغ عددها 17 عمارة، مشددة على مدير مديرية الإسكان بسرعة الانتهاء من إجراءات بناء عمارتين في عزبة البرج إحداهما اقتصادية والأخرى أولى بالرعاية وكذلك عمارة واحدة في فارسكور.

كما وجهت، رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان لمعاينة الحالة الهندسية للعمارات الخاصة بالإسكان الاقتصادى والصناعى وإعداد تقارير فى حالة الحاجة إلى الترميم أو تنفيذ الإزالة، والتأكيد على سداد المستحقات الخاصة بالإسكان الاقتصادى وإجراء بحث دورى كل ستة أشهر لبيان المستحقين للوحدات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية.

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