في مهب الحريق.. "الدستور" ترصد سبل الأمان في الكنائس









في مدينة حلوان التقينا بيتر حنا، خادم إحدى الكنائس هناك، والذي أعرب عن حزنه الشديد لحريق كنيسة مارجرجس الذي حدث منذ يومين، قائلًا: اندلاع حرائق الكنائس لا تحدث إلا لسببين ليس لهما ثالث، إما بسبب ماس كهربائي أو بسبب فعل فاعل، وفي حالة الماس الكهربي نستطيع السيطرة عليه في بعض الأحيان بمساعدات أهالي المنطقة وتكاتف المسلمين معنا، أما إذا كان بفعل فاعل فحينئذ يصعب السيطرة عليه؛ لأنه يكون حادث مقصود ومدبر من قبلها.





يوسف مينا، 31 عامًا، دائم التردد على كنيسة مارجرجس بمنطقة شبرا مصر، يقول أن سرعان ما تحترق جميع أجزاء الكنيسة؛ لأن جميع تجهيزاتها من الأخشاب، ما يساعد على اشتعال الحريق، فضلًا عن مكامير الفحم والشموع اللازمة للطقوس، وكل هذا يعمل على صعوبة السيطرة على الحريق.

















واختتم مينا، أن العامل البشري في التصدي لهذه الكوارث من أهم ما يكون؛ لأن الإنقاذ والحماية المدنية لا تصل في الحال، وإنما المنقذ الأول في مثل هذه الحوادث هم أهالي المنطقة من المسحيين والمسلمين، ومنطقتنا معروفة بالود والترابط فيما بيننا، حتى أننا نعتبر مسلمي المنطقة جيشنا لمواجهة أي أزمات.









في الساعات الأخيرة من الليل، تطايرت شرارة ربما نتيجة ماس كهربائي، اشتعلت النيران في كل مكان وأكلت ما في طريقها، تحول المكان إلى كتلة لهب في لحظات، الحماية المدنية وصلت أخيرًا، كان هذا هو مشهد حريق كنيسة مارجرجس بدائرة قسم حلوان.في بيان رسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قالت فيه إن الحريق، الذي اندلع بكنيسة مارجرجس، التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، لم يسفر عن إصابة أو وقوع خسائر بشرية، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف، للسيطرة على الحريق.وأضافت الكنيسة أن سيارات قوات الدفاع المدني، سيطرت على الحريق، كما احتشد أهالي حلوان للمساعدة في إخماد الحريق، ومعاونة رجال الإطفاء، وتم إخلاء منزلين بمحيط الكنيسة بسبب تصاعد الأدخنة وألسنة اللهب.لم يكن حريق كنيسة مارجرجس هو الحريق الأول، فمن قبله شب حريق في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، والتي كشفت التحريات حينها أن الحادث وقع نتيجة ماس كهربائي.ورصدت "الدستور" في السطور التالية عوامل وسبل الأمان في الكنائس والأسباب الحقيقية لنشوب حرائق داخلها.وتابع الخادم، أن غالبية الكنائس الكبرى تكون مزودة بأجهزة إنذار وحساسات في حال حدوث أي أمر غير طبيعي كالحرائق، كما هناك صنابير مياه معلقة في سقف الكنيسة تعمل تلقائيًا عندما يشب أي حرائق في المكان، ولكن هذه التقنيات تكون في الكنائس الكبرى كما في الكاتدرائية بالعباسية.والتقينا أيضًا سارة جرجس، 25 عامًا، تقطن في منطقة شبرا، واعتادت هي وأسرتها زيارة كنيسة بجانب منزلهم، تقول: كنيسة منطقتهم صغيرة نسبيًا، أي ليست رئيسية أو مشهورة، فقط يرتادها أهالي المنطقة، ولم يصادف حدوث أي اندلاع حرائق أو أزمات من قبل؛ إذ أن الشرطة والأمن متواجد باستمرار.وتابعت الفتاة، أن الكنيسة لا يوجد بها سوى خادم واحد فقط، كما أن لا يوجد بها عدد كافٍ من طفايات الحريق، معلقة "أعتقد لو شب حريق داخل الكنيسة، فمن الممكن ألا يتم إنقاذه في الوقت المطلوب؛ باختصار بسبب قلة توافر طفايات الحريق، أو بسبب أن أهالي المنطقة والخادم غير مؤهلين للتعامل مع مثل الحرائق".بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ‏قد أسفرت، عن توفيق أوضاع 512 كنيسة، فضلًا عن توفيق أوضاع 352 مبنى، بالإضافة إلى 30 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية، ليبلغ بذلك إجمالى ما تم توفيق أوضاعه حتى الآن 894‏ كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية.بلغت توزيعها في محافظة المنيا (127) كنيسة ومبنى، ومحافظة الجيزة (109) كنيسة ومبنى، ومحافظة القليوبية (81) كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسكندرية (77) كنيسة ومبنى.