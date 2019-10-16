شاهد.. ياسمين رئيس تثير الجدل بتدوينة عن الطلاق

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا غامضا تحدثت فيه عن قرار الانفصال والطلاق وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين متابعيها.



وقالت ياسمين رئيس: "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي".



وجاءت ردود الفعل حول تعليقها الغامض بين علامات الاستفهام والتخمين بطلاقها من المخرج هادى الباجوري، وتساءل البعض هل انفصلت ياسمين رئيس عن المخرج هادي الباجوري أم لا؟.



يُذكر أن هادي الباجوري تعرف على ياسمين أثناء تصوير مسلسل "عرض خاص" والذي كان من إخراجه، واختار هادي ياسمين ضمن الوجوه الجديدة التي انضمت للوقوف أمام الكاميرا للمرة الأولى، جمعهما الحب ثم جمعهما منزل الزوجية، وأثمر هذا الزواج عن الطفل الأول لهما "سليم".



