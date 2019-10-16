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عالم

رئيس وزراء إسبانيا يجري محادثات طارئة بسبب احتجاجات كاتالونيا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:26 م
رئيس وزراء اسبانيا
رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز
وكالات
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أجرى رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز محادثات طارئة مع قادة المعارضة، الأربعاء، لبحث الاحتجاجات العنيفة للانفصاليين في كاتالونيا.

وأصيب العشرات واعتقل عشرات آخرون خلال ليلتين من الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في برشلونة وغيرها من مدن إقليم كاتالونيا.

وخرج المتظاهرون احتجاجا على حكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وتعيد هذه الأحكام التي صدرت الاثنين احياء التوترات في الإقليم الغني الواقع شمال شرق البلاد والمنقسم بين الموالين لمدريد والراغبين في الانفصال عن إسبانيا.

وفي برشلونة مساء الثلاثاء وجهت الشرطة التهم لمئات المتظاهرين المقنعين الذين رشقوا الشرطة وأشعلوا النار في سلال القمامة والصناديق الكرتونية.

وفي تغريدة قال سانشيز إن الحكومة "تدين بشدة وبقوة العنف الذي يسعى إلى كسر التعايش في كاتالونيا".

والأربعاء خرج آلاف المحتجين في مسيرة على الطرق السريعة في خمس بلدات كاتالونية باتجاه برشلونة.

ويعتزمون التجمع هناك الجمعة الذي دعت النقابات إلى إضراب عام فيه.

وسيلتقي سانشيز بزعماء المعارضة "لإبلاغهم بتصميم الحكومة على ضمان الأمن بحزم ووحدة".

وتسببت محاولة انفصال هذه المنطقة الغنية الواقعة شمال شرق إسبانيا بأسوأ أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ نهاية حقبة ديكتاتورية فرانكو عام 1975.

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