المقاصة يرفض تأجيلات الدوري ويطالب بالعدالة بين الأندية

أبدى الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استياءه الشديد من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررة إقامتها يوم السبت المقبل، إلى أجل غير مسمى.



وذكر الجهاز الفني الذي يقوده أحمد حسام "ميدو"، في بيان رسمي له أنه مندهش من قرار اتحاد الكرة برفض ترحيل مباراة الفريق أمام الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدوري، ورفضه تعديل موعد أي مباراة، ثم يقوم بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.



وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة: "تعرضنا لظلم كبير في مباراة الجونة الأخيرة بالأسبوع الثالث بالدوري، حيث لعبنا مع الزمالك يوم الثالث من أكتوبر، وسافرنا في نفس اليوم إلي الغردقة لمسافة أكثر من 500 كيلو متر للعب مع الجونة يوم السادس من الشهر ذاته، ما كان له أثر سلبي علي لاعبينا بسبب الإجهاد وتغيير خمس لاعبين في التشكيل لنخسر المباراة والثلاث نقاط".



وأضاف هويدي: "طلبنا من اتحاد الكرة وقتها تأجيل مباراة الجونة 24 ساعة فقط ولكنه رفض بحجة ثبات جدول الدوري وعدم تأجيل أي مباراة مهما كانت الظروف، رغم أن الجونة لعب قبلنا بخمسة أيام وحصل علي راحة كافية".



وأوضح: "فوجئنا اليوم بقرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، وفوجئنا بأندية أخري مثل المقاولون وأسوان والزمالك وسموحة ترفض تعديل مبارياتها، وتطلب التأجيل أيضًا".



ويحتل المقاصة المركز الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط في ترتيب الدوري المصري.