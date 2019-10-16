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الصحة

5 أخطاء تجنبها أثناء خسارة الوزن

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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تعد التمارين الرياضية المنتظمة والنظام الغذائي الصحي هما العنصرين الأكثر أهمية في فقدان الوزن، ولكن لسوء الحظ، في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي بعض الأخطاء إلى نتائج عكسية.

فيما يلي مجموعة من الأخطاء التي يجب تجنبها عند محاولة فقدان الوزن، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا:

１- استهلاك سعرات حرارية أكثر من الحاجة:
إن اتباع نظام غذائي صحي لا يعني فقط تناول الخضروات والأطعمة الصحية، ولكن يجب أن يترافق ذلك بمراقبة عدد السعرات الحرارية التي نستهلكها. لذا حاول أن تحسب السعرات الحرارية المستهلكة بدقة أثناء عملية تخفيض الوزن، لأن السعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم تسهم في زيادة الوزن.

２- الوجبات الخفيفة غير صحية:
هنالك العديد من الوجبات الخفيفة المتوفرة في السوق والتي يظن الكثيرون بأنها صحية وتساعد في فقدان الوزن. ولكن هذه الوجبات الخفيفة قد تحتوي على سعرات حرارية ودهون مشبعة وسكريات، لذا عليك تجنب تناول مثل هذه الوجبات.
３- عدم الحفاظ على رطوبة الجسم:
في الكثير من الأحيان يختلط الشعور بالعطش مع الشعور بالجوع، ما يؤدي إلى تناول المزيد من الطعام وزيادة كمية السعرات الحرارية في الجسم. لذا حاول أن تتناول كمية كافية من السوائل لكي لا يتحول الشعور بالعطش إلى شعور بالجوع، ولأن ترطيب الجسم يساعد على تنشيط العمليات الأيضية، وبالتالي يسهم في حرق الدهون.

４- الاكتفاء بالتمرينات الرياضية:
يعتقد الكثيرون بأن ممارسة التمارين الرياضية لساعة واحدة يوميًا كافية لخسارة الوزن، لذا فهم يمتنعون عن ممارسة أي نشاط آخر ويكتفون بالتمارين الرياضية، وهذا أمر خاطئ، لأن النشاط المستمر يسهم بفاعلية في خسارة الوزن.
５- الاكتفاء بتمرين العضلات:
تمارين العضلات ورفع الأثقال تساعد على بناء العضلات، وحرق الدهون بشكل أكثر كفاءة، ولكن التمارين الأخرى تقوي الجسم وتعوده على المزيد من التحمل، وتساعد على تعزيز الصحة العقلية وصحة القلب.

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