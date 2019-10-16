البنك الوطني الكويتي: مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة

أشاد خالد عبده مدير بنك الاتحاد الوطنى بالكويت، بما بذلته مصر من جهود غير مسبوقة سواء في الاستثمار أو البنية ‏التحتية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تمتلك رؤية ولديها شفافية في التعامل والتواصل ‏الشعبي لشرح تلك الإنجازات.

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جاء ذلك خلال جلسة "الاستثمار في الأدوات المالية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مصر تستطيع بحضور وزيرة الهجرة، كما شارك في الجلسة ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية، وخالد عبده ‏مدير بنك الاتحاد الوطنى بالكويت، وماثيو تادرس صاحب شركة "سمارت شيك ‏فاينشال سيليوشن" بأستراليا، وعلاء طه ومدير شركة ‏متخصصة في الاستشارات المالية بدولة الكويت، وإدارتها الإعلامية دينا سالم.



وأضاف عبده أن الفرص الاستثمارية واعدة وجيدة جدا، وأن مصر من أكبر الدول التي لديها ‏تحويلات مالية من الخارج بواسطة أبنائها العاملين في الخارج؛ ما يلزم معه تفعيل دور الممثلين ‏التجاريين في السفارات المصرية بالخارج لطرح وشرح فرص الاستثمار التي توفرها الدولة ‏لأبنائها في الخارج، ويمكن أن يكون هذا من خلال المحافظ الاستثمارية التي يتم إنشاؤها.‏



وأردف عبده أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم موارد الدولة، وهي تحتل المرتبة ‏الثانية بعد قناة السويس، مشيرًا لإمكانية أن يكون هناك شراكة بين البنوك المصرية والبنوك ‏الوطنية العاملة في الدول التي يوجد فيها جاليات مصرية كبيرة للاستفادة من ودائع المصريين.‏