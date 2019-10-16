المحكمة العليا في الهند تختتم جلسة ماراتونية حول موقع أيوديا

اختتمت المحكمة العليا الهندية، الأربعاء، جلسة ماراتونية استمرت أربعين يوما حول تقسيم موقع أيوديا المقدس، الملف السياسي الديني المعقد والمتفجر بين المسلمين والهندوس منذ عقود.



وتؤكد مجموعات هندوسية أن هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 1،1 هكتار والواقعة في ولاية أوتار براديش في شمال الهند، هي مسقط رأس الإله رام وتريد بناء معبد لتخليد ذكراه. وفي الموقع نفسه كان هناك مسجد من القرن السادس عشر حتى 1992.



ويقول الهندوس إن الإمبراطور المسلم بابر بنى في الموقع مساجد بابري بعدما دمر معبدا قديما للاله رام سابع أبناء الإله الحامي للكون فيشنو. إلا أن اطراف النزاع المسلمين يؤكدون أنه لم يكن هناك أي معبد قبل بناء الجامع.



وفي ثمانينات القرن الماضي، أدت الحملة حول أيوديا التي غذاها القوميون الهندوس الذين كانوا في المعارضة لكنهم في السلطة اليوم، إلى تدمير جامع بابري من قبل متطرفين هندوس في السادس من ديسمبر 1992.



وقتل أكثر من ألفي شخص في أعمال العنف التي تلت ذلك وكانت أسوأ موجة عنف منذ تقسيم الامبراطورية الاستعمارية البريطانية في 1947.



ويفترض أن تحدد لجنة تضم خمسة قضاة في المحكمة العليا تقسيم الملكية العقارية للأرض. وكانت محكمة في الله أباد منحت في 2010 ثلثي الأرض إلى الهندوس والثلث المتبقي إلى المسلمين.