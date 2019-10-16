نقل ماراثون أوليمبياد 2020 إلى هوكايدو بسبب الطقس

قالت اللجنة الأوليمبية الدولية اليوم الأربعاء: إن سباقي المشى والماراثون في أوليمبياد طوكيو 2020 سينقلان من العاصمة اليابانية ليقاما فى جزيرة هوكايدو الواقعة فى أقصى شمال البلاد بسبب مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة.



وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأويلمبية الدولية، في بيان "صحة الرياضيين تأتي في قلب اهتماماتنا. الألعاب الأوليمبية هي المنصة التي يمكن فيه للرياضيين المشاركة ‭‭'‬‬لمرة واحدة فى العمر‭‭'‬‬ وهذه الإجراءات تضمن الظروف الملائمة لتقديم أفضل ما لديهم".



وكان المنظمون يبحثون عن طرق لحماية الرياضيين والمشاهدين من الارتفاع الكبير المتوقع في درجات الحرارة في طوكيو خلال الأولمبياد الصيفي وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة العام المقبل.



ونظمت طوكيو ماراثونا تجريبيا في سبتمبر الماضي وتضمن التنظيم إقامة خيام مزودة بأجهزة تهوية تمتع بالقدرة على رش رذاذ المياه على الجماهير. كما كان المسؤولون يخططون أن تنطلق سباقات المسافات الطويلة خلال ساعات تراجع درجات الحرارة، لكن الأسئلة لم تنقطع عما إذا كانت هذه الخطوات ستكون كافية.