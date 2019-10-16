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رياضة

ميسي: الدوري الإسباني البطولة الأكثر أهمية بالنسبة لنا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:06 م
ميسي
ميسي
وكالات
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شدد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة لكرة القدم على رغبة فريقه في الفوز بجميع الألقاب التي يتنافس عليها، لكنه أكد أن بطولة الدوري الإسباني تعتبر المسابقة الأكثر أهمية بالنسبة للفريق.

وتسلم ميسي جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لكرة القدم عن الموسم الماضي للمرة السادسة في مسيرته الرياضية، خلال الحفل الذي جرى بمدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بحضور عائلته.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات ميسي التي أدلى بها عقب حصوله على الجائزة، حيث قال "رغم أننا ناقشنا دوري أبطال أوروبا كثيرًا، لكننا لا ننسى أبدًا بطولتي الدوري والكأس في برشلونة".

أوضح ميسي "دوري أبطال أوروبا بطولة خاصة ومميزة، لكن بطولة الدوري هي المسابقة الأكثر أهمية بالنسبة لنا، هذا ما يجعلك تشعر بالرضا في الأدوار الأخيرة من دوري الأبطال وكأس الملك".

وكان برشلونة قد احتفظ في الموسم الماضي بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، لكنه أخفق في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، بخسارته في المباراة النهائية أمام بلنسيه، كما فشل في استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عنه منذ عام 2016، بعد خروجه من الدور قبل النهائي للمسابقة القارية على يد ليفربول الإنجليزي.

وتقدم ميسي بالشكر إلى زملائه في فريق برشلونة، الذين لعبوا دورًا بارزًا في حصوله على الجائزة، على حد وصفه، حيث قال: "(لويس) سواريز و(خوردي) ألبا موجودان هنا اليوم. لقد قدما الكثير من الدعم لي للحصول على تلك الجائزة".

واختتم ميسي تصريحاته قائلًا: "لولا زملائي في الفريق لما استطعت الحصول على أي جائزة من الجوائز الست التي حصلت عليها. إنه اعتراف بالفريق بأكمله".

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