شاهد.. يسرا بإطلالة شفافة أنيقة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وتألقت يسرا بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان من الدانتيل أسود يشبه العباية وشفاف من منطقة الأكتاف، ونسقت معه حقيبة صغيرة.



واعتمدت يسرا على ترك شعرها الأصفر منسدلًا على كتفها، ووضعت المكياج المناسب مع إطلالتها من خلال الألوان الترابية.



