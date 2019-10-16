ترامب يستبعد توقيع أي اتفاق تجارة مع الصين قبل أن يلتقي شي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لن يوقع على الأرجح أي اتفاق تجارة مع الصين لحين اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في تشيلي.



وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أنه تجري حاليا الصياغة الرسمية لاتفاق التجارة الجزئي الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي.



