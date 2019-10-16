نقل زعيم المعارضة الإيطالية سالفيني إلى المستشفى

قال حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف في إيطاليا، اليوم الأربعاء، إنه جرى نقل زعيمه، وزعيم المعارضة الإيطالية، ماتيو سالفيني، إلى المستشفى لفترة وجيزة بسبب معاناته من تقلصات في المعدة.



ونُقِلَ سالفيني إلى المستشفى أثناء سفره إلى مدينة "تريستي" بشمال شرق البلاد للمشاركة في مراسم تشييع جثماني اثنين من رجال الشرطة لقيا حتفهما قبل أسبوع.



وأضاف حزب "الرابطة" في بيان أن سالفيني خضع لفحوصات طبية وأنه تلقى جرعة من دواء مسكن للآلام، قبل أن يسمح له الأطباء بمغادرة المستشفى، "وليست هناك مخاوف بشأن حالته الصحية."



ومن المقرر أن يشارك سالفيني، الذي يبلغ من العمر 46 عاما، على نحو منتظم في حملات مقررة في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس بإقليم "أومبريا"، حيث من المقرر إجراء انتخابات هناك في السابع والعشرين من الشهر الجاري.



كما يتضمن جدول سالفيني، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الحكومة السابقة، مسيرة في العاصمة روما يوم السبت المقبل، ضد الحكومة اليسار الحالية في البلاد والتي تولت مقاليد الأمور الشهر الماضي، وأطاحت به من منصبه.