باكستان تستدعي نائب سفير الهند للاحتجاج على الانتهاكات في كشمير

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي في السفارة الهندية بإسلام أباد، اليوم الأربعاء، لتقديم احتجاج على إطلاق النار الاستفزازي من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير في 15 أكتوبر الجاري، والذي أدى لمقتل 3 وإصابة 8 آخرين من المدنيين الباكستانيين.

وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن مدير عام شئون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الباكستانية أبلغ نائب السفير الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.

وأدان المسئول الباكستاني إطلاق النار الاستفزازي.. قائلًا: إن استهداف المدنيين ومناطق مأهولة بالسكان يتعارض والقوانين الدولية وحقوق الإنسان.