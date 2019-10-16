الحكومة السودانية تتسلم "برنامج السياسات" من "الحرية والتغيير"

أعلنت الحكومة السودانية أن مجلس الوزراء تسلم رسميًا "برنامج السياسات البديلة" من قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي عُهد إليها بتشكيل الحكومة، وفقًا للاتفاق السياسي.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح- في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء- إن هناك تشابهًا كبيرًا بين البرنامج الذي أعدته الحكومة، وبرنامج قوى الحرية والتغيير، لافتًا إلى أنه تم تكوين لجنة وزارية مصغرة ستعمل على المواءمة بين البرنامجين، والخروج بمصفوفة زمنية لتنفيذ البرنامج.

وأضاف أن المجلس استمع لشرح من وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ محجوب، حول موضوع علاج مصابي وجرحى الثورة، وهو مشروع تعمل عليه منظمة طوعية بذلت جهودا مقدرة في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة العمل.

وأشار وزير الثقافة إلى أن هناك آلية للتنسيق مع أسر الشهداء، حيث ستتم رعاية هذه الأسر بشكل مباشر من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.