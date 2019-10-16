ترامب: فرض العقوبات على تركيا أفضل من القتال في سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، أن فرض عقوبات على تركيا، أفضل من القتال داخل سوريا، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وأضاف أن واشنطن ستعمل على المساعدة في علميات التفاوض بشأن الأوضاع الحالية في سوريا.



ويلتقي مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الخميس، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محاولة للتفاوض بشأن وقف العدوان التركي في سوريا، والتذكير بالعقوبات التي ستستمر لحين وقف إطلاق النار، حسبما نشرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.



وأعلن البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي يضم كل من: بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث الخاص لسوريا جيم جيفري.



وأشار إلى أن زيارة الوفد تأتي ضمن المحاولات للتفاوض على وقف لإطلاق النار والتسوية بين تركيا والقوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة.



وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، قرارًا بفرض عقوبات قاسية على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية ضد شمال سوريا، وشمل القرار توقيع عقوبات على وزارتى الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى إدراج أسماء وزراء الدفاع والطاقة والداخلية لدى أنقرة على لائحة العقوبات.