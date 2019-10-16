النقل: إنفاق 287 مليار جنيه لتنمية سيناء

كشفت وزارة النقل والمواصلات، عن انتهائها من تنفيذ 4500 كيلو متر من شبكات الطرق، وجار العمل هذا العام في 1300 كيلومتر، بالإضافة إلى الانتهاء من 14 كوبري تم البدء فيها بعد 30 يونيو 2014.



وقال وزير النقل خلال جلسة "دعم المناطق اللوجستية والبنية التحتية" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "مصر تستطيع"، إن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في البنية الأساسية في مصر.



وأوضح، أن سيناء كان لها نصيب كبير من التنمية، حيث تم إنفاق 287 مليار جنيه لتنمية سيناء خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن أهم وسائل مقاومة الإرهاب هو التنمية.



وأضاف وزير النقل، أن تجربة مصر وتنفيذ هذه المشروعات بأيادٍ مصرية جعلنا نفوز بتنفيذ سد تنزانيا، مؤكدًا أن ذلك حظي بإعجاب وتقدير الجانب التنزاني.



وذكر، أن التجربة المصرية حرصت على أن تتم بالاستعانة بالشركات والمصانع المصرية، لذلك تم إنشاء مصانع أسمنت وسيراميك في مجموعة عمل شارك فيها نحو 300 شركة.



وتابع: "أننا نعمل على توطين صناعة جرارات القطارات، وننفذ الآن 450 رحلة يومية، في حين أن خطوط السكة الحديد في مصر يمكن أن تستوعب 900 رحلة يوميًا بنظام التحكم الحالي، كما نعمل على إنشاء خطوط جديدة قادرة على صيانة وإعادة تأهيل القطارات الموجودة".