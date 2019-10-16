المال والسلاح.. لماذا تقف قطر مع تركيا في عدوانها على سوريا؟

لم تمض الساعات الأولى فور إطلاق العملية العسكرية التركية الأخيرة في سوريا، إلا ولاحقتها إدانات المجتمع العربي والدولي، كما توالت القرارات الضاغطة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف عدوانه الأخير فورًا، ومن أبرزها وقف صادرات الأسلحة الأوروبية إلى أنقرة.



بينما استماتت قطر في الدفاع عن جرائم حليفها "أردوغان"، بل ومنحه شرعية للحماية عن حدوده وفقًا لمزاعم الحكومة القطرية، بمعزل عن انعكاسات التصعيد التركي في المنطقة وإدانات العالم لأنقرة.



وزير الدفاع القطري يدعم العدوان التركي..

قال وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية: "ليس جريمة أن تعمل تركيا على حماية نفسها من الجماعات الإرهابية"، مضيفًا أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ، ولو كان تعاملها سيئًا لفتحت الأبواب وأغرقت أوروبا باللاجئين.



وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأمن العالمي 2019 بالدوحة، أن ما تقوم به تركيا في محافظتها على وحدة أراضي سوريا لم تقم به الجامعة العربية.



"خارجية" الدوحة تدعم جرائم أردوغان..

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، إن التوغل العسكري التركى ليس توسعًا، زاعمًا أنه واجه تهديدًا وشيكًا من الجماعات الكردية على حدودها السورية.



وأضاف في اجتماع لمنتدى الأمن العالمي بالدوحة: "لا يمكننا إلقاء اللوم على تركيا، وأنقرة اضطرت للرد على تهديد وشيك للأمن التركي"، موضحًا أن الأكراد يجب أن يستخدموا العملية السياسية المناسبة، إذا كانوا يسعون إلى الحصول على أراضيهم.



تحالف "قطر – تركيا" ضد الرباعي العربي..

الدعم القطري للتدخل التركي في سوريا جاء مناقضًا لإدانات الدول العربية والتحذيرات الدولية، إلا أنه لم يكن أمرًا مفاجئًا في ظل التقارب القطري التركي على مدار ثلاثة أعوام ماضية، إذ شهدت العلاقات الثنائية بين أنقرة والدوحة، قفزة سياسة وعسكرية واقتصادية، عقب إعلان المقاطعة العربية في الخامس من يونيو 2017.



وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنه منذ اندلاع المقاطعة العربية لها، شرعت قطر في البحث عن حلفاء جدد بدلًا من أشقائها العرب، فكانت تركيا أول حلفائها، إذ أرسلت جنودًا إلى قطر ونقلت المواد الغذائية والإمدادات في أعقاب المقاطعة، فيما تعهدت قطر بمبلغ 15 مليار دولار؛ لدعم الاقتصاد التركي.



دعم قطري لتركيا بـ15 مليار دولار..

وفي أغسطس 2018، وفي محاولة عاجلة من نظام "الحمدين" لإنقاذ أول وأهم حلفائه ضد العرب، عقب الأزمة القطرية، أعلن تميم، توجيه حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب 55 مليار ريال قطري - 15 مليار دولار أمريكي - دعما للاقتصاد التركي.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر - حينها - عبر صفحتها الرسمية بـ"تويتر": "لا شك أن في استقرار تركيا الشقيقة وأمنها الاقتصادي والسياسي استقرارًا وأمنًا للمنطقة برمتها".



فيما قال السفير القطري لدى تركيا، سالم بن مبارك آل شافي، إن تركيا حليف إستراتيجي لقطر، والدوحة لن تتردد في تقديم الدعم لها، قائلًا: "قطر دائمًا سباقة في نصرة إخوانهم الأتراك".



أما على الصعيد التركي، فأكد وزير المالية التركي، بيرات ألبيرق، أن تركيا ستعمل على تطوير تعاونها مع قطر، معتبرًا أن تقديمها استثمارًا بقيمة 15 مليار دولار لبلاده يؤكد مستوى الصداقة بين الجانبين.



وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" كتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "وأنا أتقدم باسم الشعب التركي بالشكر الجزيل إلى الشيخ تميم والشعب القطري لوقوفهم إلى جانب تركيا. ولا شك أن علاقاتنا المتينة مع دولة قطر الصديقة والشقيقة ستشهد تطورًا في العديد من المجالات بشكل مستمر".



صفقات سلاح بين تركيا وقطر..

لم يقف التقارب القطري التركي عند حد التوافقات السياسية والدعم الاقتصادي فحسب، وإنما توسعت العلاقات العسكرية بين الجانبين، من خلال إبرام العديد من صفقات السلاح.



وفي مارس الماضي، كشفت مجلة "ديفينس بلوج" الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية، عن خطة قطر لشراء دبابات قتال تركية رئيسية جديدة تسمى "ألتاي".



وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي علي إحسان يافوز، إن قطر ستشتري ما يصل إلى 100 دبابة من تركيا وسيتم تسليم 40 منها في المرحلة الأولى.



وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن دبابات "ألتاي" هي سلاح القتال الرئيسي للجيش التركي، والتي تم تصنيعها محليا بتكنولوجيا ألمانية، وتشتمل على أحدث التقنيات.



وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لموقع "نورديك مونيتور"، أن العدد الإجمالي للقوات التركية في قطر، بلغ نحو 93 جنديًا، بالإضافة إلى 16 ضابطًا، و20 ضابط صف.



وأوضح، أن تركيا عززت وجودها في قطر منذ ديسمبر 2017، كما تعتزم إضافة قوات بحرية وجوية إلى قاعدتها في قطر أيضًا، منوهة إلى أن القاعدة التركية لديها القدرة على استيعاب 3 آلاف جندي.



وكشف، عن وجود اتفاقية مالية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقطر، تقضي بتسليم مصنع دبابات تركي بمليارات الدولارات، إلى شركة يديرها شركاء لأردوغان والجيش القطري معًا، مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة بلغت 20 مليار دولار أمريكي.



قاعدة عسكرية تركية في قطر..

وفي أغسطس الماضي، كشفت صحيفة "حرييت" التركية، أن أنقرة ستفتتح قاعدة عسكرية جديدة في قطر، مشيرة إلى أن أعداد القوات التركية المتمركزة في قاعدة طارق بن زياد ستزداد في المستقبل القريب.



وأوضح التقرير، أنه تم نشر الجنود الأتراك في القاعدة العسكرية المذكورة منذ أكتوبر 2015، في نطاق العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر، وفي ديسمبر 2017، تم تسميتها القيادة المشتركة بين قطر وتركيا.



ونوهت "حرييت"، إلى أن أعداد الجنود الأتراك في القاعدة العسكرية بقطر سوف يزداد خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لن تعطي أرقامًا لدواعٍ أمنية، لكنها لفتت إلى أن "الرقم كبير".



وفي آوئل يوليو الماضي، ذكر موقع "Defense world.net"، أن تركيا تدرس وضع منظومة "إس 400" في قطر أو أذربيجان، كوسيلة للخروج من مأزقها مع واشنطن.



ونقل التقرير عن المتحدث باسم الرئاسة التركي قوله: "لا تزال السلطات تدرس خيارات حول المكان الذي ستوضع فيه طائرات S-400، مع إجراء مناقشات سابقة حول نشرها في قطر أو أذربيجان لتجنب تفاقم التوترات التركية الأمريكية بشأن شراء المنظومة".