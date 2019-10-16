أستاذ إعلام: قنوات الإخوان تسهم فى الحرب النفسية ضد السوريين

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: إن إعلام الإخوان الإرهابي وفضائية "الجزيرة" القطرية يدعم العدوان التركي على سوريا، مشددًا على أن هذه القنوات تقدم الدعم المعنوي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتسهم في الحرب النفسية ضد المواطن السوري.



أضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تحالفًا مقدسًا الآن بين الإخوان وقنواتهم وقطر وتركيا، وهذه القنوات الإخوانية والجزيرة تنقل وجهة نظر هذا التحالف حول العدوان التركي على سوريا، وتحاول أن تجمله وتزينه.



وأكد أن هذه القنوات لا تراعي المعايير الدولية والشرعية، ولهم هدف استراتيجي واحد هو تحقيق أهداف الإخوان في تحالفهم مع قطر، ومهمتهم الآن هو توظيف كل الأدوات لدعم العدوان التركي على سوريا.